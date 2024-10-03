Коллаж Царьграда Нижегородская область с сегодняшнего дня прекратила выдачу патентов на работу для мигрантов.
"Шеф, всё пропало": Решение Нижегородской области по мигрантам вызвало истерику у либералов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Taurus Zmei
Это при социализме, при капитализме цену изделия диктует спрос и надуманная брендность и прочие уловки
Ответить
2 час.
Александр Александров
Вы просто не знаете, что такое "рентабельность" и прибыль. Речь идёт не о цене изделия, а о соотношении цены изделия и себестоимости изготовления этого изделия.
Ответить
2 час.
Taurus Zmei
Карл Маркс вам в помощь, вы просто знаете. И рентабельность и прибыль зависят от конечной цены, за которую изделие продали. а одно и тоже изделие можно продать допустим за 100 руб или за 120, так у кого будет производительность выше? Почитайте экономистов, в капиталистических рыночных отношениях определение производительность труда не работает
Ответить
2 час.
Свежие комментарии