Пекин раскрыл секрет китайского чуда

Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять, что рядом с нами находится нация со множеством особенностей мышления, которые полезно знать.