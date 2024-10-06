БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пекин раскрыл секрет китайского чуда

Пекин раскрыл секрет китайского чуда

Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять, что рядом с нами находится нация со множеством особенностей мышления, которые полезно знать.

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