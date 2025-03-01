Килограммовые тройняшки пошли на выписку после выхаживания в роддоме Липецка

Тройняшки родились сильно раньше срока и весили всего по одному килограмму. После выхаживания в родильном доме Липецка, чудесное прибавление – Саша, Паша и Максим пошли на выписку, на радость родителям и губернатору Липецкой области Игорю Артамонову.
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