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Пятый канал

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Восьмиклассникам увеличили количество учебных часов по истории

Восьмиклассникам увеличили количество учебных часов по истории

Минпросвещения РФ увеличило число учебных часов по предмету «История» в восьмых классах. Об этом РИА Новости сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

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