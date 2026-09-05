Восьмиклассникам увеличили количество учебных часов по истории

Минпросвещения РФ увеличило число учебных часов по предмету «История» в восьмых классах. Об этом РИА Новости сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
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