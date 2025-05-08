NYP сообщила о возможном снижении пошлин США на товары КНР на следующей неделе

Американские чиновники приступили к обсуждению плана президента США Дональда Трампа о снижении торговых пошлин на импорт из Китая со 145 до 50%, Вашингтон рассматривает возможность объявить о смягчении данных мер на следующей неделе.
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