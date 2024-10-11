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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи

Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» из Оренбурга. Чемпионат России Женщины Премьер-лига Енисей – Ника 11 октября.

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