Капремонт детской школы искусств закончили в селе Наровчат

В селе Наровчат завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Это здание, построенное в 1919 году, было подвергнуто капремонту в рамках нацпроекта «Культура», чтобы соответствовать современным техническим нормам.
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