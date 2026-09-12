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МОСИНФОРМ

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Итоги летнего сезона подвели в проекте «Город заданий»

Итоги летнего сезона подвели в проекте «Город заданий»

Более 272 тысяч раз москвичи выполнили онлайн- и офлайн-задания городских служб и органов исполнительной власти за лето в проекте «Город заданий».

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