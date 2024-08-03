Родители превратились в монстров в мультфильме «Завороженные»

Некоторые дети думают, что их родители — те ещё чудовища. А что, если они и правда внезапно возьмут и превратятся в монстров? Героине новой истории от Skydance Animation даже представлять такую ситуацию не нужно — зато требуется срочно найти способ снять чудовищные чары с мамы и папы.