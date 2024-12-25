Стал известен график работы подразделений ГАИ Казани в новогодние каникулы​

В городской Госавтоинспекции рассказали казанцам о режиме работы в новогодние праздничные дни. В ведомстве напомнили, что спланировать свой визит заранее и сэкономить время можно с помощью портала госуслуг.
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