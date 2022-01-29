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Брэдли Бил: «У игроков «Вашингтона» разные цели. Кто-то борется за место в лиге, кто-то за контракт»

Лидер «Уизардс» Брэдли Бил рассказал об одной из проблем команды. «Многие из моих товарищей по команде сражаются за игровые минуты.

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