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RT Russia

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Григоренко: у России есть все существующие в мире IT-продукты

Григоренко: у России есть все существующие в мире IT-продукты

Российская IT-отрасль создаёт цифровые продукты и решения мирового масштаба. Россия является одной из немногих стран в мире, в которой представлены все существующие на данный момент IT-продукты, заявил в интервью RT зампред правительства Дмитрий Григоренко на полях Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.

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