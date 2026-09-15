Григоренко: у России есть все существующие в мире IT-продукты

Российская IT-отрасль создаёт цифровые продукты и решения мирового масштаба. Россия является одной из немногих стран в мире, в которой представлены все существующие на данный момент IT-продукты, заявил в интервью RT зампред правительства Дмитрий Григоренко на полях Международного фестиваля молодёжи (МФМ) в Екатеринбурге.