Историк раскрыл важность Сталинградской битвы для хода ВОВ

Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события в беседе с «Известиями» раскрыл сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.
Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события в беседе с «Известиями» раскрыл сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.
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