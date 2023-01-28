ИЗВЕСТИЯ iz

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Историк раскрыл важность Сталинградской битвы для хода ВОВ

Историк раскрыл важность Сталинградской битвы для хода ВОВ

Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события в беседе с «Известиями» раскрыл сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

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