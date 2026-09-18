Писарев об удалении Мелкадзе за удар локтем: «Он никогда не отличался грубостью. Просто замыкает иногда футболистов»

Николай Писарев удивлен удалением Георгия Мелкадзе за грубость. Нападающий «Ахмата» получил красную карточку на 37-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) за удар локтем защитника тольяттинцев Вячеслава Бардыбахина в голову.
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