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Царьград

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МЧС эвакуировало 86 детей из школы в Приморье из-за пожара

МЧС эвакуировало 86 детей из школы в Приморье из-за пожара

В школе Октябрьского округа Приморья случилось возгорание в лаборатории. Эвакуировали 106 человек, в том числе 86 детей.

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