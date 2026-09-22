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Царьград

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Ягудин о ситуации с Камилой Валиевой: «Спортивную жизнь практически уничтожили»

Ягудин о ситуации с Камилой Валиевой: «Спортивную жизнь практически уничтожили»

Камила Валиева допустила несколько ошибок во время контрольных прокатов сборной России.Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире Первого канала резко высказался о ситуации вокруг Камилы Валиевой.

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