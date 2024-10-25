Автоэксперт Шелков: есть 4 причины, которые грозят снятию с учета авто в ГАИ

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что замена или снятие и повторная установка деталей с VIN-номером в процессе ремонта кузова автомобиля может привести к принудительному снятию машины с учёта.