Автоэксперт Шелков: есть 4 причины, которые грозят снятию с учета авто в ГАИ

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что замена или снятие и повторная установка деталей с VIN-номером в процессе ремонта кузова автомобиля может привести к принудительному снятию машины с учёта.
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