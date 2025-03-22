СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, к своему удивлению, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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