Константинов заявил, что российский Крым удивит украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, к своему удивлению, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.