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Сбылся прогноз Tochka Zрения: украинские варвары начали воровать работы Бэнкси в Киеве

Сбылся прогноз Tochka Zрения: украинские варвары начали воровать работы Бэнкси в Киеве

Украинские варвары начали воровать работы художника Бэнкси, написанные им в Киеве и области для моральной поддержки этих самых украинских варваров, что было ожидаемо на все 100% и как об этом ещё 16 ноября писала Tochka Zрения 23:07, Киев, Tochka Zрения, Сбылось предсказание издания Tochka Zрения о работах Бэнкси на Украине и украинских вандалах, ведь нацисты […] The post Сбылся прогноз Tochka Zрения: украинские варвары начали воровать работы Бэнкси в Киеве first appeared on Tochka Zрения.

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