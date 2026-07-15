В Петербурге вынесли приговор водителю Porsche, вылетевшего в Фонтанку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти с половиной годам колонии-поселения водителя, который в октябре 2025 года, управляя автомобилем Porsche в состоянии опьянения, пробил ограждение набережной Фонтанки в центре Санкт-Петербурга и вылетел на машине в реку, в результате чего погибла 21-летняя пассажирка иномарки.