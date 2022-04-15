Поселение собираются построить у горы Пидан на "дальневосточных гектарах"

Поселение собираются построить у горы Пидан на "дальневосточных гектарах"

Группа единомышленников создала агломерацию на "дальневосточных гектарах" около легендарной приморской горы Пидан, чтобы реализовать туристический проект и построить поселение.

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