Первые летние электрички вышли на маршрут Новосибирск-Искитим

АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначило дополнительные пригородные поезда, чтобы у новосибирцев была возможность добраться до мест массового отдыха и купания.
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