Рождённая в безнаказанности, обретшая вседозволенность

Беда Украины в том, что ею управляют те, кому она не нужнаМ. Грушевский Есть в этом мире такой тип людей, которых судьба награждает как раз тем, что они показательно презирали, что демонстративно высмеивали и от чего стремились держаться подальше.
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