Инвесторы пожаловались на налоговые последствия по X5 и «Русагро»

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в Минфин, ЦБ, Госдуму и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, вызванных принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию ( есть у «РБК Инвестиций»).
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