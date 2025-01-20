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Инвесторы пожаловались на налоговые последствия по X5 и «Русагро»

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в Минфин, ЦБ, Госдуму и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, вызванных принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию ( есть у «РБК Инвестиций»).

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