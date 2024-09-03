Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

В Южнопортовом районе появится подстанция скорой помощи Мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что на юго-востоке Москвы завершено строительство 47 жилых комплексов в рамках программы реновации.
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