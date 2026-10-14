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Нижегородская правда

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Проект канатной дороги через Оку получил три награды архитектурного рейтинга

Проект канатной дороги через Оку получил три награды архитектурного рейтинга

Архитектурная концепция новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде отмечена сразу тремя наградами национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель».

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