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Семь самых быстрых истребителей в истории: машины, созданные для рекордной скорости и молниеносного перехвата

Семь самых быстрых истребителей в истории: машины, созданные для рекордной скорости и молниеносного перехвата

Реактивный истребитель / © Wikimedia Commons Многие из самых быстрых боевых самолетов были созданы в годы холодной войны, когда СССР и США соревновались в разработке истребителей, способных летать выше и быстрее своих соперников.

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