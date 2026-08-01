Семь самых быстрых истребителей в истории: машины, созданные для рекордной скорости и молниеносного перехвата

Реактивный истребитель / © Wikimedia Commons Многие из самых быстрых боевых самолетов были созданы в годы холодной войны, когда СССР и США соревновались в разработке истребителей, способных летать выше и быстрее своих соперников.
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