Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен попытался оправдаться, почему в организации не реагируют на убийства более 30 российских журналистов, которые совершили боевики ВСУ.
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