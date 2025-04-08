Пасха — главный христианский праздник, объединяющий представителей разных культур со всего мира. Однако православная Россия и католическая Европа обычно празднуют в разное время, и в каждой стране свои пасхальные традиции.
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