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В какой стране шоколадные яйца детям приносит кролик, а в какой — кукушка? Куда улетают французские колокола? И каков на вкус «пасхальный голубь»? Собрали все самое интересное о том, как отмечают Светлое Христово Воскресение в России и за рубежом

В какой стране шоколадные яйца детям приносит кролик, а в какой — кукушка? Куда улетают французские колокола? И каков на вкус «пасхальный голубь»? Собрали все самое интересное о том, как отмечают Светлое Христово Воскресение в России и за рубежом

﻿﻿Пасха — главный христианский праздник, объединяющий представителей разных культур со всего мира. Однако православная Россия и католическая Европа обычно празднуют в разное время, и в каждой стране свои пасхальные традиции.

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