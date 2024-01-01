Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Вообще дикий бардак!))Актер Никоненко в...
  • Александр Пономарев
    После каждой атаки на российские объекты с доказанным применением самолетов НАТО, их нужно жестко приземлять, чтобы н..."Впредь попрошу п...
  • Олег Тимофеев
    Награда нашла свою героинюАктер Никоненко в...

Отрицательный контрнаступ

Отрицательный контрнаступ

Территориальные изменения в ходе боевых действий на Украине в 2023 году по данным французского ресурса Guerre d'UkraineЦветовые обозначения:Желтое - Украина Синее - РФВСУ заняли 523 км² территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх