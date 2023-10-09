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МО: ВС Турции нейтрализовали более 150 боевиков в ходе операций в Сирии и Ираке

МО: ВС Турции нейтрализовали более 150 боевиков в ходе операций в Сирии и Ираке

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в ходе операций армии в Сирии и на севере Ирака 1-8 октября было нейтрализовано более 150 боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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