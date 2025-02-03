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Новейшая видеокарта Galax GeForce RTX 5080 Magic Blade выходит на рынок

Новейшая видеокарта Galax GeForce RTX 5080 Magic Blade выходит на рынок

Видеокарта Galax GeForce RTX 5080 Magic Blade поступила в продажу в Китае по рекомендованной розничной цене около 1150 долларов, однако объём партии не сообщается, поэтому неизвестно, смогут ли обычные пользователи купить новинку или же они скоро появятся у перекупщиков с огромными накрутками.

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