В Омске повторно проведут аукцион по застройке частного сектора на Северных. В первый раз он не состоялся, так как желающих взяться за этот проект не нашлось.
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В Омске повторно проведут аукцион по застройке частного сектора на Северных. В первый раз он не состоялся, так как желающих взяться за этот проект не нашлось.