Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов. За тех. Кто совершил преступление в ККХолле. Приезжие оправдывают тех, кто устроил бойню в ККХолле Восток устроен именно так: Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем".

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