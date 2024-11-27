Контейнерные перевозки по Каспию решили нарастить с 2025 года

С 2025 года Россия нарастит системные контейнерные перевозки по коридору «река — море» через Каспий. Как выяснили «Известия», об этом на заседании Совета по развитию транспортного комплекса при Совфеде заявил генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Евгений Дитрих.
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