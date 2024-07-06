Макгрегор: США нужно учиться дипломатии у России и Китая, а не "плевать в лицо"

Москва и Пекин демонстрируют такой уровень дипломатии, о котором Вашингтон может только мечтать. Такое мнение выразил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom, доступном на YouTube.
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