Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что имамы Татарстана обучаются в республике, а не за границей

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что имамы Духовного управления мусульман Татарстана не нуждаются в обучении за границей благодаря открытию Болгарской исламской академии, передает «Татар-информ».
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