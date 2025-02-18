Эксперт Кулаков объяснил, как правильно выбирать жилье

Он рассказал о плюсах и минусах новостроек и вторички Какие факторы стоит учитывать, выбирая между новостройками и вторичкой, радио Sputnik рассказал профессор НИУ МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.
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