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Базель (ATP). 1/2 финала. Руне встретится с Оже-Альяссимом, Хуркач – с Эмбером

Сетка турнира здесь. Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария 23 – 29 октября 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 196 000 евро Открытые корты, хард Полуфинал Хуберт Хуркач (Польша)  Юго Эмбер (Франция) Дата проведения 28 октября, 16.

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