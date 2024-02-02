Последние попытки спасти репутацию и состояние: стало известно и планах Меган с Гарри

Принц с герцогиней «пытаются догнать уходящий поезд». Принц Гарри и Меган Маркл спасают репутацию LEGION-MEDIAМеган Маркл и принц Гарри, которые ожидали, что после бегства из Британии и выхода из состава королевской семьи их ждет безбедная жизнь, явно просчитались.