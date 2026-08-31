Встреча Силуанова и Бессента состоялась на полях саммита G20

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. Общение состоялось на полях заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати», сообщили в пресс-службе российского финансового ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин объяснил, п...
- ВВ Запад нанёс себе ...
- Israel Hayom: сам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым