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Аргументы и Факты

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Встреча Силуанова и Бессента состоялась на полях саммита G20

Встреча Силуанова и Бессента состоялась на полях саммита G20

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. Общение состоялось на полях заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати», сообщили в пресс-службе российского финансового ведомства.

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