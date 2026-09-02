1651-й день спецоперации. Склад ВСУ в Песчанке, где хранились снаряды из стран НАТО, превратил село в руины Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Бойцы ГрВ «Восток» и ГрВ «Днепр» в ходе активных наступательных действий освободили Червоную Криницу и Новопавловку (Запорожская область).