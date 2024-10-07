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Как клан Ротшильдов использует свое богатство, чтобы влиять на мировые события и контролировать правительства

Как клан Ротшильдов использует свое богатство, чтобы влиять на мировые события и контролировать правительства

Фото: thisismoney.co.uk Недавно в новостях появилась избегающая внимания прессы банковская фирма Rothschild & Co, когда выяснилось , что она сыграла ключевую роль в реструктуризации более 20 млрд долларов украинского долга, в том числе организовав личные встречи между киевскими чиновниками и фондами-стервятниками, такими как Black Rock и Amundi.

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