Как отмыть бачок унитаза: 3 способа, которые сэкономят время, силы и деньги

Бачок унитаза — это то место, которое остается нетронутым даже во время генеральной уборки. А ведь оно сильно подвергнуто образованию плесени, ржавчины, кальция и других отложений! Так что скорее вставайте с дивана и спешите в ванную комнату, нужно будет потратить всего несколько минут на очистку внутренней части бачка.
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