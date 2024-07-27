Как отмыть бачок унитаза: 3 способа, которые сэкономят время, силы и деньги

Бачок унитаза — это то место, которое остается нетронутым даже во время генеральной уборки. А ведь оно сильно подвергнуто образованию плесени, ржавчины, кальция и других отложений! Так что скорее вставайте с дивана и спешите в ванную комнату, нужно будет потратить всего несколько минут на очистку внутренней части бачка.