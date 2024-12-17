Журавлев: убийство генерала Кириллова могли осуществить спецслужбы Украины

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины, передает РИА Новости.
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