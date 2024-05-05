В Сириусе можно снимать трейлеры к GTA На кадрах едут по Автодрому: — Chevrolet Corvette C1 — Ferrari 308 GTB — Ferrari F355 Spider 👍Сириус.
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В Сириусе можно снимать трейлеры к GTA На кадрах едут по Автодрому: — Chevrolet Corvette C1 — Ferrari 308 GTB — Ferrari F355 Spider 👍Сириус.