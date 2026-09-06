Обращение Патриарха

Сегодня снова прошёл общемосковский крестный ход. В главе колонны несли чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери, икону Собора Московских святых и ковчег с частицей мощей благоверного князя Димитрия Донского (мощи были обретены в 2026 году во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля).
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