Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обращение Патриарха

Сегодня  снова  прошёл общемосковский крестный ход. В  главе  колонны несли чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери, икону  Собора Московских святых и ковчег с частицей мощей благоверного князя Димитрия Донского (мощи были обретены в 2026 году во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля).

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