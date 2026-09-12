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Археологи запустили видеоэкскурсию по раскопкам Обдорского острога

Археологи запустили видеоэкскурсию по раскопкам Обдорского острога

Ученые подготовили видеоэкскурсию по местам раскопок на территории историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог» в Салехарде.

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