Инженерная идея инопланетян - звездные крепости. А все началось с ИВЕЯ. Дерево, которое растет рядом с моим домом и назвалось этим именем, когда я проходила мимо него и спросила, мол, как тебя зовут.
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