Топ-10 лучших сортов огурцов для Сибири

Какими бы ни были плоды, все равно пользу организму они обеспечат, но куда приятнее (с чем согласится, наверное, каждый), когда огурцы вырастают большими и сочными! Чтобы не остаться разочарованным из-за неправильно выбранного сорта, следует довериться отзывам опытных садоводов и дачников.